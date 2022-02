Milan, infortuni Ibrahimovic e Tomori: gli aggiornamenti in vista del derby (Di martedì 1 febbraio 2022) In casa Milan si iniziano a fare le prime serie valutazioni per quel che riguarda il recupero o meno di alcuni dei giocatori infortunati: l'attenzione maggiore è riposta su Zlatan Ibrahimovic e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 1 febbraio 2022) In casasi iniziano a fare le prime serie valutazioni per quel che riguarda il recupero o meno di alcuni dei giocatori infortunati: l'attenzione maggiore è riposta su Zlatane...

Advertising

Gazzetta_it : Milan, il tributo all’infermeria: quasi 6 giocatori fuori a gara - Pall_Gonfiato : #Milan - #Pioli spera di recuperare #Ibrahimovic e #Tomori in vista del derby contro l'#Inter - sportli26181512 : Milan, Ibrahimovic e Tomori in forte dubbio per il derby. Le news: Sabato si gioca il derby di Milano e Pioli non h… - CiroMo_ : Il mercato si è chiuso ieri. #Napoli Tuanzebe ottima alternativa. I ritorni dagli infortuni il miglior acquisto.… - TuttoFanta : ??Report #MILAN: ??Per #Kessie rientro rimandato a oggi. ??Personalizzato per #Ibrahimovic e #Tomori. ??… -