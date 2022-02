Michele Bravi, chi è l’ex fidanzato che lo ha aiutato dopo il tragico incidente (Di martedì 1 febbraio 2022) Michele Bravi parteciperà alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Inverno dei Fiori e che debutterà proprio questa sera durante il primo giorno di gara. Il cantautore, che porterà in gara un brano sull’amore, ora è per adesso single. Per l’uscita del suo disco lo scorso anno, il cantante aveva rivelato che, a causa del periodo difficile dovuto al tragico incidente che è stato, come dice lo stesso Michele, “lo strappo” della sua vita, ha dovuto affrontare una lunga terapia che lo ha portato lontano dalle scene e in un lungo e profondo silenzio. Al suo fianco il suo ex ragazzo, che ha permesso a Michele di affrontare questo periodo e di ritornare a cantare. l’ex fidanzato di Michele Bravi: chi è e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)parteciperà alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Inverno dei Fiori e che debutterà proprio questa sera durante il primo giorno di gara. Il cantautore, che porterà in gara un brano sull’amore, ora è per adesso single. Per l’uscita del suo disco lo scorso anno, il cantante aveva rivelato che, a causa del periodo difficile dovuto alche è stato, come dice lo stesso, “lo strappo” della sua vita, ha dovuto affrontare una lunga terapia che lo ha portato lontano dalle scene e in un lungo e profondo silenzio. Al suo fianco il suo ex ragazzo, che ha permesso adi affrontare questo periodo e di ritornare a cantare.di: chi è e ...

Advertising

michele_bravi : Nessuno mi fa più l’in bocca al lupo per l’esibizione di stasera ma mi minacciano perché mi devo solo impegnare per… - tvsorrisi : #sanremo2022 ?? @michele_bravi in gara con il brano “Inverno dei fiori”. «Chi ama non percepisce le stagioni, non è… - michele_bravi : I fiori che sbocciano nel freddo dell’inverno arrivano nei teatri più prestigiosi d’Italia. Un nuovo spettacolo da… - Fed53807522 : Niente raga ho un senso di rimorso importante per non aver messo Michele Bravi nel mio fantasanremo ?? #Sanremo2022 - labbrillo : ma la gente si è tutta dimenticata che michele bravi ha commesso un omicidio stradale e non ha mai scontato la pena? -