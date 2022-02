Mercoledì il Cdm, nuovo decreto su Covid - scuola e verifica Pnrr (Di martedì 1 febbraio 2022) Un nuovo decreto con misure per fronteggiare la pandemia da Covid 19, modifiche alle regole per la quarantena nelle scuole e una verifica sull'attuazione del Pnrr. Sono questi i temi che dovrà ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) Uncon misure per fronteggiare la pandemia da19, modifiche alle regole per la quarantena nelle scuole e unasull'attuazione del. Sono questi i temi che dovrà ...

Advertising

Albus961 : RT @MediasetTgcom24: Green pass, mercoledì in Cdm si valuta durata illimitata per vaccinati con tre dosi #covid #cdm #greenpass https://t.… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Green pass, mercoledì in Cdm si valuta durata illimitata per vaccinati con tre dosi #covid #cdm #greenpass https://t.… - MediasetTgcom24 : Green pass, mercoledì in Cdm si valuta durata illimitata per vaccinati con tre dosi #covid #cdm #greenpass… - infoitinterno : Nuove regole quarantena, mercoledì il Cdm decisivo per la scuola. Dad accorciata e misure uniformate per tutti - CatelliRossella : Cdm: applauso per Mattarella. Draghi accelera: mercoledì nuovo Consiglio dei ministri su Pnrr - Politica - ANSA -