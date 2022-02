Mercato, Serie A seconda solo alla Premier League per investimenti: c’è un perché (Di martedì 1 febbraio 2022) Ieri si è conclusa la sessione invernale del calcioMercato La giornata di ieri è stata l’ultima giornata a disposizione delle squadre per puntellare le rose. La sessione di calcioMercato appena conclusa è stata analizzata da La Repubblica che evidenzia come la Serie A sia il secondo campionato per capitale speso: avanti solo la Premier League. “La Serie A è seconda solo alla Premier per cifre investite per gli acquisti di questo gennaio, con 202 milioni, euro più euro meno, contro i 300 degli inglesi e a distanza siderale dai 70 scarsi spesi nella Liga spagnola. Di contro però il saldo tra entrate e uscite è tra i più vicini allo zero di tutta Europa: poco più di 15 milioni il rosso complessivo ... Leggi su intermagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Ieri si è conclusa la sessione invernale del calcioLa giornata di ieri è stata l’ultima giornata a disposizione delle squadre per puntellare le rose. La sessione di calcioappena conclusa è stata analizzata da La Repubblica che evidenzia come laA sia il secondo campionato per capitale speso: avantila. “LaA èper cifre investite per gli acquisti di questo gennaio, con 202 milioni, euro più euro meno, contro i 300 degli inglesi e a distanza siderale dai 70 scarsi spesi nella Liga spagnola. Di contro però il saldo tra entrate e uscite è tra i più vicini allo zero di tutta Europa: poco più di 15 milioni il rosso complessivo ...

