MERCATO MILAN TOP NEWS – Esclusiva Bellinazzo, ultime da Milanello (Di martedì 1 febbraio 2022) Marco Bellinazzo è intervenuto in Esclusiva ai nostri microfoni, mentre ci sono delle novità da MILANello riguardo alcuni giocatori Leggi su pianetamilan (Di martedì 1 febbraio 2022) Marcoè intervenuto inai nostri microfoni, mentre ci sono delle novità daello riguardo alcuni giocatori

Advertising

AntoVitiello : ?Stop al mercato. Serviva un difensore e trequartista, iI #Milan sceglie di rimanere fermo acquistando solo il giov… - AntoVitiello : #Castillejo resterà al Milan, non è andata in porto la cessione al Valencia. Mercato in entrata chiuso per il #Milan - Gazzetta_it : Milan, hai perso un'occasione. Ora è più dura anche la corsa Champions - masso_fabio : RT @LMilan_07: La questione è molto semplice ed usando un po' di logica ci si arriva: 1- gran parte della stampa indigena non sa nulla del… - houssemayari000 : RT @RudyGaletti: ???? #Milan, un mercato di gennaio sottotono per andare 'all in' in estate. ?? Al momento come punta centrale Jonathan #Dav… -