Memoria senza pace tra arte e movimenti

Il 22 luglio 2001 il New York Times scriveva: «Il G8 è stato un film dell'orrore con effetti speciali: regia di Silvio Berlusconi». Una pagina nera della storia della Repubblica che ha visto «la più grave sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale». come ha poi dichiarato Amnesty International. Nell'anniversario dei vent'anni dal G8, la mostra L'Archivio Insorgente Contronarrazioni e rappresentazioni: Genova 2001 – curata da Marco Scotini, ospitata negli spazi de Laveronica arte … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

