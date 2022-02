Meloni: “Italia affonda e partiti pensano a federazioni innaturali” (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’Italia affonda nella crisi economica, le famiglie e le imprese sono in ginocchio e le nostre coste sono prese d’assalto dall’immigrazione clandestina, ma i partiti che sostengono questo governo sono impegnati a dar vita ad alleanze e federazioni del tutto innaturali pur di sopravvivere. Per quanto tempo ancora avranno intenzione di tenere in piedi questo spettacolo indecoroso?”. Lo scrive sui social Giorgia Meloni. “Il potere del popolo -assicura la leader di Fdi- è più forte delle alchimie di Palazzo. Ridiamo la parola al popolo Italiano che in democrazia è sovrano”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’nella crisi economica, le famiglie e le imprese sono in ginocchio e le nostre coste sono prese d’assalto dall’immigrazione clandestina, ma iche sostengono questo governo sono impegnati a dar vita ad alleanze edel tuttopur di sopravvivere. Per quanto tempo ancora avranno intenzione di tenere in piedi questo spettacolo indecoroso?”. Lo scrive sui social Giorgia. “Il potere del popolo -assicura la leader di Fdi- è più forte delle alchimie di Palazzo. Ridiamo la parola al popolono che in democrazia è sovrano”. L'articolo proviene daSera.

