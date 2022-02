Meloni dura con Salvini: «L’Italia affonda e c’è chi pensa alle federazioni. Ridiamo la parola al popolo» (Di martedì 1 febbraio 2022) “L’Italia affonda nella crisi economica, le famiglie e le imprese sono in ginocchio e le nostre coste sono prese d’assalto dall’immigrazione clandestina. Ma i partiti che sostengono questo governo sono impegnati a dar vita ad alleanze e federazioni del tutto innaturali pur di sopravvivere”. Parole tranchant e ultimative quelle che Giorgia Meloni affida a un lungo post sui social. Meloni: il paese affonda e il palazzo pensa alle alchimie “Per quanto tempo ancora avranno intenzione di tenere in piedi questo spettacolo indecoroso?”, insiste la leader di Fratelli d’Italia. Che davanti all’esito rocambolesco della partita del Colle con la rielezione di Mattarella accende i riflettori sulla distanza siderale tra i politici e i cittadini. “Il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 febbraio 2022) “nella crisi economica, le famiglie e le imprese sono in ginocchio e le nostre coste sono prese d’assalto dall’immigrazione clandestina. Ma i partiti che sostengono questo governo sono impegnati a dar vita adanze edel tutto innaturali pur di sopravvivere”. Parole tranchant e ultimative quelle che Giorgiaaffida a un lungo post sui social.: il paesee il palazzoalchimie “Per quanto tempo ancora avranno intenzione di tenere in piedi questo spettacolo indecoroso?”, insiste la leader di Fratelli d’Italia. Che davanti all’esito rocambolesco della partita del Colle con la rielezione di Mattarella accende i riflettori sulla distanza siderale tra i politici e i cittadini. “Il ...

Advertising

cacciamosche : @borghi_claudio @KePleroo In realtà non si centra il punto. Tutti sapevamo che era una partita dura che si poteva p… - antonio65683279 : La Signora Meloni Giorgia è tutta fuffa e teatro. Vuole fare la 'dura&pura' de destra, ma è solo una commediante fa… - zeta_gi : @GiorgiaMeloni Ti ammiro Giorgia Meloni, Unica e Vera. Fai pulizia e circondati di politici come tè, anche se sarà dura trovarne. - PMurroccu : RT @capuleti_giulia: È tutto un de profundis per Salvini. Nessuno ha l'onestà intellettuale di mettere fra gli sconfitti,e pure con disonor… - PRizzuni : @Gianfranco1913 @GiorgiaMeloni @vfeltri @FratellidItalia Speriamo che faranno votare. Se dura tanto per mettersi d'… -