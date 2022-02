Meloni | “Diamo la parola al popolo italiano | la democrazia tornerà”

(Di martedì 1 febbraio 2022) ROMA – “Ormai è chiaro a chi giova mantenere lo status quo e forzare le regole democratiche: solamente a chi vuole salvare a tutti i costi la ‘stabilità’ della propria poltrona. Ma lae noi saremo pronti. Fino ad allora non gli daremo tregua”. È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, che in un altro post poco precedente spiega: “L’Italia affonda nella crisi economica, le famiglie e le imprese sono in ginocchio e le nostre coste sono prese d’assalto dall’immigrazione clandestina, ma i partiti che sostengono questo Governo sono impegnati a dar vita ad alleanze e federazioni del tutto innaturali pur di sopravvivere. Per quanto tempo ancora avranno intenzione di tenere in piedi questo spettacolo indecoroso? Il potere delè più forte delle alchimie di Palazzo. ...

E cosa potrebbe fare altrimenti? Giorgia Meloni non nasconde la delusione, per questo nuovo accordo ...uno sguardo ai numeri che servono per poter eleggere il nuovo Capo dello Stato. La figura ...Fino ad allora non gli daremo tregua". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che in un altro post poco precedente spiega: "L'Italia affonda nella crisi economica, le famiglie e le imprese sono in ...Se fossimo stati tutti nella maggioranza che sostiene Draghi, oggi racconteremmo un altro film". Dynamic 1 "Io lavoro da sempre per far crescere l'area moderata popolare e liberale nel centrodestra – ...