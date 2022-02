“Me ne vado!”, Delia Duran vuole abbandonare il Grande Fratello Vip – VIDEO (Di martedì 1 febbraio 2022) Delia Duran dopo la diretta, nonostante l’amore che il pubblico ha dimostrato di avere nei suoi confronti, ha avuto un crollo emotivo fino a paventare la possibilità di lasciare il Grande Fratello Vip. Delia Duran vuole lasciare il Grande Fratello Vip: “Me ne vado!” Chiacchierando con Manila Nazzaro, la modella venezuelana le ha confessato di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 1 febbraio 2022)dopo la diretta, nonostante l’amore che il pubblico ha dimostrato di avere nei suoi confronti, ha avuto un crollo emotivo fino a paventare la possibilità di lasciare ilVip.lasciare ilVip: “Me ne” Chiacchierando con Manila Nazzaro, la modella venezuelana le ha confessato di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Franca232323 : RT @SapphieVip: Oggi vado a letto incazzata perché non capisco cosa vi ha dato Delia in due settimane se non un cazzo di teatrino. Perché… - frakpop77 : Raga vi vedo ancora combattuti su chi votare e sinceramente per me non ci sono dubbi tra quei 4 chi si merita la fi… - blogtivvu : “Me ne vado!”, Delia Duran vuole abbandonare il Grande Fratello Vip – VIDEO - Carme69_B : RT @funny_dreamer16: No vabbè, dopo la pubblicità ancora Manila la lavapiatti e delia la falsona... buonanotteeeeee. Vado a coricarmi che è… - Esagerataxxx : RT @SapphieVip: Oggi vado a letto incazzata perché non capisco cosa vi ha dato Delia in due settimane se non un cazzo di teatrino. Perché… -