"Me lo sono messo nelle mutande". Prego? Iva Zanicchi fuori controllo a Sanremo: scatta la censura (Di martedì 1 febbraio 2022) Iva Zanicchi con le sue varie dichiarazioni pre-evento è già diventata una delle protagoniste indiscusse di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo. A 82 anni la celebre cantante è pronta a regalarsi un altro giro alla kermesse nazionale più importante: sebbene i bookmaker la danno agli ultimi posti tra tutti i concorrenti, a lei interessa poco e niente. Sul palco del teatro Ariston salirà infatti per divertirsi, dopo aver trascorso due anni difficili a causa del Covid. E intanto la Zanicchi non fa mancare rivelazioni piuttosto “spinte”: prima aveva fatto sapere di fare l'amore anche alla sua età con il marito Fausto Pinna. Poi oggi, martedì 1 febbraio, è intervenuta a Detto Fatto - il programma di Bianca Guaccero in onda tutti i giorni su Rai2 - e ha rivelato un rituale a dir poco insolito. “Durante le prove per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Ivacon le sue varie dichiarazioni pre-evento è già diventata una delle protagoniste indiscusse di questa 72esima edizione del Festival di. A 82 anni la celebre cantante è pronta a regalarsi un altro giro alla kermesse nazionale più importante: sebbene i bookmaker la danno agli ultimi posti tra tutti i concorrenti, a lei interessa poco e niente. Sul palco del teatro Ariston salirà infatti per divertirsi, dopo aver trascorso due anni difficili a causa del Covid. E intanto lanon fa mancare rivelazioni piuttosto “spinte”: prima aveva fatto sapere di fare l'amore anche alla sua età con il marito Fausto Pinna. Poi oggi, martedì 1 febbraio, è intervenuta a Detto Fatto - il programma di Bianca Guaccero in onda tutti i giorni su Rai2 - e ha rivelato un rituale a dir poco insolito. “Durante le prove per il ...

Advertising

chr_masset : In occasione della presidenza ???? dell'UE vari monumenti si sono vestiti di blu in Francia. Grazie a @LaStampa per a… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | 'Il presidente Mattarella si è messo a disposizione'. Lo ha detto la capogruppo della Svp al S… - boomkatsuki : RT @blueislazy: Io voglio sapere chi ha messo in testa agli uomini che il mondo è pieno di donne pronte a far finta di essere state stuprat… - mirkonicolino : 'Io sono nella #Juve e non ci sono più scuse. La Juve non aspetta nessuno. Tutto quello che mi chiedono mister e co… - italianfangirl_ : RT @blueislazy: Io voglio sapere chi ha messo in testa agli uomini che il mondo è pieno di donne pronte a far finta di essere state stuprat… -

Ultime Notizie dalla rete : sono messo √ Sanremo 2022, Mahmood e Blanco: 'Sul palco portiamo la libertà d'amare' ..." ma i sentimenti sono gli stessi perché riguardano tutti, allo stesso modo. Non è stato qualche cosa di studiato a tavolino: non sapevamo a chi avremmo dovuto o voluto parlare. Abbiamo solo messo ...

Commisso deluso: "Mi fermo per riflettere" Pensavo di aver dimostrato con i miei comportamenti e azioni, insieme alla mia famiglia e a chi lavora con me, quali sono i miei principi e valori. Da subito ho messo le mie energie e la mia ...

VIERGE A TUTTO CAMPO: "Il livello del WorldSBK aumenta ogni anno…" WorldSBK Contratto, Pacifico (Anief): carta del docente estesa a supplenti e ATA. Riconoscere le indennità di rischio, sede e incarico [INTERVISTA] Al centro l'atto di .... Cosa è emerso dall'atto di indirizzo? Sulla parte economica il ministro ha fatto una premessa: sono stati messi ...

Commisso deluso: "Mi fermo per riflettere" Pensavo di aver dimostrato con i miei comportamenti e azioni, insieme alla mia famiglia e a chi lavora con me, quali sono i miei principi e valori. Da subito ho messo le mie energie e la mia ...

..." ma i sentimentigli stessi perché riguardano tutti, allo stesso modo. Non è stato qualche cosa di studiato a tavolino: non sapevamo a chi avremmo dovuto o voluto parlare. Abbiamo solo...Pensavo di aver dimostrato con i miei comportamenti e azioni, insieme alla mia famiglia e a chi lavora con me, qualii miei principi e valori. Da subito hole mie energie e la mia ...Al centro l'atto di .... Cosa è emerso dall'atto di indirizzo? Sulla parte economica il ministro ha fatto una premessa: sono stati messi ...Pensavo di aver dimostrato con i miei comportamenti e azioni, insieme alla mia famiglia e a chi lavora con me, quali sono i miei principi e valori. Da subito ho messo le mie energie e la mia ...