Maurizio Zamparini, morto l'ex presidente che ha fatto grande il Palermo: aveva 80 anni (Di martedì 1 febbraio 2022) Maurizio Zamparini, ex presidente di Venezia e Palermo, è morto stanotte dopo essere stato ricoverato nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, per l'aggravarsi delle...

