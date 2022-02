Maturità | tornano gli scritti Ah | se al Ministero avessero osato…

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nel primo pomeriggio dell’ultima giornata di gennaio, su tutto il suolo italico, si deve essere avvertito un fortissimo duplice fragore. Un movimento tellurico registrato anche dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, un suono acuto che sfugge ad ogni classificazione in decibel. Mancava solo che si facesse buio su tutta la terra. E’ stata la reazione composta e dignitosa degli studenti di quinta superiore alle notizie sull’Esame di Stato. A nulla sono valsi gli accorati appelli, ilsi è mostrato insensibile al grido di dolore che da tanta parte d’Italia, con letterine e raccolte di firme, impetrava l’abolizione degli. Glici sono eccome. Il temutissimo tema, declinato in sette sfumature di panico e la seconda prova, benignamente predisposta da giubilanti commissioni interne sul programma ...

Advertising

repubblica : Maturita' 2022, tornano gli scritti: italiano e seconda prova. In anteprima l'ordinanza del ministro Bianchi - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Intanto, ai maturandi sgomenti mi sento di mandare un messaggio tranquillizzante: ve la caverete' #maturita2022 https://… - ilfattoblog : 'Intanto, ai maturandi sgomenti mi sento di mandare un messaggio tranquillizzante: ve la caverete' #maturita2022 - PiacenzaPress : Alla maturità tornano gli scritti dopo due anni - ultimenews24 : (Adnkronos) - Maturità 2022, tornano gli scritti. Ma gli studenti non ci stanno. La Rete degli Studenti Medi è sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Maturità tornano

2022: come sarà Intanto va chiarito che ci sarebbe già una data, indicata dal portale Skuola.net : 22 giugno 2022 alle ore 8.30 . È questa la data indicata per dare il via agli esami di ...Nel pomeriggio del 31 gennaio il Ministero dell'Istruzione ha reso nota la modalità con cui si svolgerà l'esame di Stato 2022.le prove scritte, non solo la prima di italiano ma a sorpresa anche la seconda, che sarà una prova specifica relativa all'indirizzo dell'istituto. Infatti, come si legge sul testo della bozza ...