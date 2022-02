Maturità 2022, la liceale sfida Bianchi: “Ci ha dato un esame carico di ansia e stress, venerdì gli facciamo un corteo fin sotto le finestre” (Di martedì 1 febbraio 2022) Gli studenti non ci stanno. Sono arrabbiati. La Maturità 2022 così come è stato concepito dal Ministero dell'Istruzione non piace e promettono battaglia. venerdì scenderanno in piazza per protestare contro la nuova formula dell'esame di Stato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 febbraio 2022) Gli studenti non ci stanno. Sono arrabbiati. Lacosì come è stato concepito dal Ministero dell'Istruzione non piace e promettono battaglia.scenderanno in piazza per protestare contro la nuova formula dell'di Stato. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Ci saranno due scritti all'esame di maturità 2022: saranno l'italiano e una seconda prova. Lo ha deciso il… - repubblica : Maturita' 2022, tornano gli scritti: italiano e seconda prova. In anteprima l'ordinanza del ministro Bianchi - fattoquotidiano : Maturità, tutti contro la scelta di Bianchi. Presidi: “Passo indietro”. Studenti: “Seconda prova? Non abbiamo fatto… - giannafregonara : RT @Daniele_Manca: Maturità 2022, torna la seconda prova scritta: sarà diversa da scuola a scuola. Ci sarà il tema e anche l’orale, ogni co… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Maturità 2022, tornano gli scritti. Ma gli studenti non ci stanno. La Rete degli Studenti Medi è sul… -