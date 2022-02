Maturità 2022: come funziona. Novità (anzi ritorni) e quello che c’è da sapere (Di martedì 1 febbraio 2022) Si va verso un progressivo ritorno alla normalità nella scuola, anche per quanto riguarda gli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione; lo ha detto a chiare lettere anche il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, inviando le Ordinanze che definiscono l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami al Consiglio superiore della Pubblica Istruzione (Cspi), per il previsto parere. L’iter di approvazione definitiva prevede il passaggio alle competenti Commissioni parlamentari, come previsto dall’ultima legge di bilancio. La prima, e più importante Novità, del 2022 riguarda il ritorno delle prove scritte, sia nell’esame del primo che del secondo ciclo di istruzione, con alcune specifiche: le prove si svolgeranno infatti in presenza, mentre per il colloquio orale è prevista la possibilità di uno svolgimento in ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 1 febbraio 2022) Si va verso un progressivo ritorno alla normalità nella scuola, anche per quanto riguarda gli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione; lo ha detto a chiare lettere anche il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, inviando le Ordinanze che definiscono l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami al Consiglio superiore della Pubblica Istruzione (Cspi), per il previsto parere. L’iter di approvazione definitiva prevede il passaggio alle competenti Commissioni parlamentari,previsto dall’ultima legge di bilancio. La prima, e più importante, delriguarda il ritorno delle prove scritte, sia nell’esame del primo che del secondo ciclo di istruzione, con alcune specifiche: le prove si svolgeranno infatti in presenza, mentre per il colloquio orale è prevista la possibilità di uno svolgimento in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Ci saranno due scritti all'esame di maturità 2022: saranno l'italiano e una seconda prova. Lo ha deciso il… - repubblica : Maturita' 2022, tornano gli scritti: italiano e seconda prova. In anteprima l'ordinanza del ministro Bianchi - fattoquotidiano : Maturità, tutti contro la scelta di Bianchi. Presidi: “Passo indietro”. Studenti: “Seconda prova? Non abbiamo fatto… - SaCe86 : #Maturità2022, due gli scrittiIra studenti: 'Non ci stiamo' - OraWeb_TV : Scuola. ‘Maturità 2022’ tornano i due scritti -