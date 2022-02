Mattarella ci ha salvato, ma ora bisogna rifare la politica italiana dalle fondamenta (Di martedì 1 febbraio 2022) Per una volta occorre essere d’accordo con Mario Draghi. La conferma di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica è davvero un’ottima notizia per noi italiani, soprattutto se lo mettiamo a confronto coi personaggi che abbiamo rischiato di accollarci, da Berlusconi a Casini, da Casellati ad Amato e a vari altri residuati della peggiore politica. Ottima notizia anche aver fermato la resistibile ascesa dello stesso Draghi dalla Presidenza del Consiglio a quella della Repubblica che avrebbe costituito davvero un pessimo segnale in netta contraddizione con elementari principi del diritto costituzionale. Ciò detto, l’elezione di Mattarella è anche un chiaro sintomo della situazione di crisi profonda dei partiti e della politica, ben rappresentata dai sei tragicomici giorni che l’hanno preceduta nei quali i politici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Per una volta occorre essere d’accordo con Mario Draghi. La conferma di Sergioalla Presidenza della Repubblica è davvero un’ottima notizia per noi italiani, soprattutto se lo mettiamo a confronto coi personaggi che abbiamo rischiato di accollarci, da Berlusconi a Casini, da Casellati ad Amato e a vari altri residuati della peggiore. Ottima notizia anche aver fermato la resistibile ascesa dello stesso Draghi dalla Presidenza del Consiglio a quella della Repubblica che avrebbe costituito davvero un pessimo segnale in netta contraddizione con elementari principi del diritto costituzionale. Ciò detto, l’elezione diè anche un chiaro sintomo della situazione di crisi profonda dei partiti e della, ben rappresentata dai sei tragicomici giorni che l’hanno preceduta nei quali i politici ...

