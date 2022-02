Matrimonio a Prima Vista Italia, una coppia è in dolce attesa: di chi si tratta (Di martedì 1 febbraio 2022) A pochi giorni dall’inizio dell’ottava edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia – approdata in esclusiva su discovery+ lo scorso 26 gennaio e in arrivo in chiaro su Real Time il 16 febbraio – due volti noti del docu-reality sono tornati alla ribalta. Una coppia, nata grazie al programma, ha difatti comunicato alcune ore fa … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 1 febbraio 2022) A pochi giorni dall’inizio dell’ottava edizione di– approdata in esclusiva su discovery+ lo scorso 26 gennaio e in arrivo in chiaro su Real Time il 16 febbraio – due volti noti del docu-reality sono tornati alla ribalta. Una, nata grazie al programma, ha difatti comunicato alcune ore fa … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

VelvetMagIta : #MatrimonioAPrimaVista, una coppia è in dolce attesa: di chi si tratta #VelvetMag #Velvet - AnselmoDelDuca : RT @_FrancescoLuna: Letta sta facendo come chi, per salvare il matrimonio, finge di non sapere che il partner (Conte) lo ha tradito, ma int… - _FrancescoLuna : Letta sta facendo come chi, per salvare il matrimonio, finge di non sapere che il partner (Conte) lo ha tradito, ma… - liexbrn : Ha contato i mesi di gravidanza dopo il matrimonio per capire se sua cognata fosse già incinta prima del matrimonio - caffellattestan : @sara_saretta___ A parte il fatto che non ha un matrimonio fallito alle spalle, ha semplicemente fatto la proposta… -