(Di martedì 1 febbraio 2022), all’anagrafe Giovanni, è uno degli artisti più poliedrici del panorama italiano. Cantante, attore e showman, è senza dubbio tra i più amati dal pubblico. Per quanto riguarda la vita privata,, 69 anni, è stato sentimentalmente legato a Franca Sebastiani (deceduta il 27 maggio 2015). Un amore importante da cui, il 6 luglio del 1971, trae Franca è nata la. Quest’ultima è stata peròsoltanto nel 1995. Tuttavia la ragazza non ha mai portato rancore verso il padre, nonostante l’assenza nei suoi primi anni di vita. Nel 2007 addirittura l’invito a sorpresa: “Voglio che tu venga ospite nella mia trasmissione“. E in quella ...

Advertising

zazoomblog : Massimo Ranieri chi è la figlia Cristiana Calone: “L’ho riconosciuta dopo non la volevo”? - #Massimo #Ranieri… - laurivirgola : RT @foisluca84: Ha vinto un democristiano, c'è crisi tra Stati Uniti e Russia, a Sanremo cantano Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Per ora… - debfcim : RT @deIenaobsessjon: massimo ranieri fancam #Sanremo2022 - _matth25_ : RT @trash_italiano: Ordine d’uscita 1ª serata #Sanremo2022 Achille Lauro Yuman Noemi Gianni Morandi LRDL Michele Bravi Massimo Ranieri Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ranieri

E poi Noemi , in gara con 'Ti amo non lo so dire', Gianni Morandi con 'Apri tutte le porte', La Rappresentante di Lista con 'Ciao ciao', Michele Bravi con 'Inverno dei fiori',con '......e Hu - Abbi cura di te - Irama - Ovunque sarai - Iva Zanicchi - Voglio amarti - La rappresentante di Lista - Ciao ciao - Le Vibrazioni - Tantissimo - Mahmood e Blanco - Brividi -- ...Per esprimere la loro italianità a livello internazionale è stato scelto il marchio Versace. (Amalfi Notizie) Massimo Ranieri canta a Sanremo il viaggio infinito degli emigranti da Napoli a New York ...Stasera Amadeus sarà affiancato da Ornella Muti. All'Ariston anche l'imprevedibile Fiorello, i Maneskin e Berrettini ...