Massima attenzione all’sms truffa targato PosteInfo che sta girando (Di martedì 1 febbraio 2022) L’sms truffa PosteInfo sta girando da almeno un paio di giorni secondo quanto si riscontra sui social. Si tratta del classico sistema di smishing che sfrutta il nome di un’azienda o di un corriere conosciuto per indurre chi riceve il messaggio a cadere in trappola cliccando su un qualche link e cedendo i propri dati personali. Stavolta il mittente è, appunto, PosteInfo che allude a un’anomalia sul conto di chi riceve l’sms che deve essere controllata cliccando su un link. Facilissimo che, in constesti come questi, le persone che non hanno particolare dimestichezza con la tecnologia caschino nella trappola. LEGGI ANCHE >>> Phishing Polizia di Stato: mail truffa che allude a un’indagine penale a carico del destinatario Sms truffa PosteInfo, come riconoscerlo ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 febbraio 2022) L’smsstada almeno un paio di giorni secondo quanto si riscontra sui social. Si tratta del classico sistema di smishing che sfrutta il nome di un’azienda o di un corriere conosciuto per indurre chi riceve il messaggio a cadere in trappola cliccando su un qualche link e cedendo i propri dati personali. Stavolta il mittente è, appunto,che allude a un’anomalia sul conto di chi riceve l’sms che deve essere controllata cliccando su un link. Facilissimo che, in constesti come questi, le persone che non hanno particolare dimestichezza con la tecnologia caschino nella trappola. LEGGI ANCHE >>> Phishing Polizia di Stato: mailche allude a un’indagine penale a carico del destinatario Sms, come riconoscerlo ...

