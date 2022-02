Mascherine obbligatorie all’aperto fino al 10 febbraio. ORDINANZA Ministero della Salute [PDF] (Di martedì 1 febbraio 2022) Il 31 gennaio scadevano l'obbligo di mascherina all'aperto anche in zona bianca e la chiusura delle discoteche. Il governo ha raggiunto l'intesa sulla proroga per altri dieci giorni delle due misure al termine del Consiglio dei Ministri svolto nella giornata di lunedì 31 gennaio. L'articolo Mascherine obbligatorie all’aperto fino al 10 febbraio. ORDINANZA Ministero della Salute PDF . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 febbraio 2022) Il 31 gennaio scadevano l'obbligo di mascherina all'aperto anche in zona bianca e la chiusura delle discoteche. Il governo ha raggiunto l'intesa sulla proroga per altri dieci giorni delle due misure al termine del Consiglio dei Ministri svolto nella giornata di lunedì 31 gennaio. L'articoloal 10PDF .

