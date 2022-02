Marcia, Mondiali a squadre in Oman: convocati 22 azzurri (Di martedì 1 febbraio 2022) Tutto pronto per i Campionati Mondiali a squadre di Marcia in programma a Muscat, in Oman, venerdì 4 e sabato 5 marzo. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato la lista dei 22 convocati (13 uomini, 9 donne), tra cui azzurri che hanno preso parte alle Olimpiadi di Tokyo: nella 20 km al maschile ci saranno infatti Francesco Fortunato e Federico Tontodonati, mentre nella stessa distanza al femminile sarà in pista Valentina Trapletti. Fa il debutto nella manifestazione la distanza dei 35 km (che esordirà anche ai Mondiali di Eugene in luglio e agli Europei di Monaco di Baviera in agosto): tra i selezionati, i campioni italiani in carica Matteo Giupponi e Federica Curiazzi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Tutto pronto per i Campionatidiin programma a Muscat, in, venerdì 4 e sabato 5 marzo. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato la lista dei 22(13 uomini, 9 donne), tra cuiche hanno preso parte alle Olimpiadi di Tokyo: nella 20 km al maschile ci saranno infatti Francesco Fortunato e Federico Tontodonati, mentre nella stessa distanza al femminile sarà in pista Valentina Trapletti. Fa il debutto nella manifestazione la distanza dei 35 km (che esordirà anche aidi Eugene in luglio e agli Europei di Monaco di Baviera in agosto): tra i selezionati, i campioni italiani in carica Matteo Giupponi e Federica Curiazzi. SportFace.

