Mara Venier lontana dal suo Nicola per il compleanno: gli auguri sono social (Di martedì 1 febbraio 2022) Non sarà una festa come sempre, non sarà un compleanno come gli altri. Oggi giornata malinconica per Mara Venier che vive lontana dal suo Nicola un giorno speciale. Il marito della conduttrice infatti festeggia il compleanno. Ma mentre Mara è in Italia, dove continua a lavorare con il suo Domenica IN, Nicola è volato ai Caraibi! Un compleanno quindi a distanza, in cui si vedranno solo grazie ai cellulari Mara e Nicola che avevano sempre trascorso insieme questo giorno speciale. E oggi la conduttrice dedica a suo marito un augurio speciale anche via social, con la speranza di poterlo riabbracciare il prima possibile! Non è la prima volta che sui social ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 1 febbraio 2022) Non sarà una festa come sempre, non sarà uncome gli altri. Oggi giornata malinconica perche vivedal suoun giorno speciale. Il marito della conduttrice infatti festeggia il. Ma mentreè in Italia, dove continua a lavorare con il suo Domenica IN,è volato ai Caraibi! Unquindi a distanza, in cui si vedranno solo grazie ai cellulariche avevano sempre trascorso insieme questo giorno speciale. E oggi la conduttrice dedica a suo marito uno speciale anche via, con la speranza di poterlo riabbracciare il prima possibile! Non è la prima volta che sui...

