Mara Venier lontana da Nicola Carraro nel giorno del compleanno: "Maledetto Covid" (Di martedì 1 febbraio 2022) Mentre suo marito Nicola Carraro si trova a Santo Domingo, Mara Venier non sarebbe riuscita a raggiungerlo a causa delle norme anti-Covid (che le hanno reso difficile organizzare il viaggio). Per questo sui social ha voluto rimediare scrivendo una tenera dedica per il suo amato marito. Mara Venier: la dedica a Nicola Carraro Nicola Carraro ha raggiunto l'importante traguardo degli 80 anni ma, sfortunatamente, sua moglie Mara Venier non sarà al suo fianco per festeggiare l'importante occasione. A confessarlo è stata la stessa conduttrice che, sui social, ha scritto una tenera dedica al marito e si è lamentata per le difficoltà legate all'emergenza sanitaria (che non le ...

