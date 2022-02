Mara Venier, la drammatica notizia nel giorno del suo compleanno: il triste annuncio (Di martedì 1 febbraio 2022) Mara Venier e il marito Nicola Carraro lontani per la prima volta nel giorno del compleanno di lui, che oggi festeggia ottant'anni. Mentre lui si trova a Santo Domingo, dove la coppia ha acquistato una seconda casa, lei lo celebra con un romantico post pubblicato su Instagram, in cui gli manda, seppur a distanza, i suoi migliori auguri. "Sei l'ottantenne più figo del mondo, ti amo", scrive la conduttrice venete. "Amore mio grande - esordisce Venier su Instagram - dopo ventuno anni è la prima volta che non siamo assieme il giorno del tuo compleanno. Ho cercato di raggiungerti a Santo Domingo anche solo per un giorno ma tutto è complicato con questo Covid maledetto…". E ancora: "Sono con te amore e quando tornerai faremo una bellissima festa! ... Leggi su howtodofor (Di martedì 1 febbraio 2022)e il marito Nicola Carraro lontani per la prima volta neldeldi lui, che oggi festeggia ottant'anni. Mentre lui si trova a Santo Domingo, dove la coppia ha acquistato una seconda casa, lei lo celebra con un romantico post pubblicato su Instagram, in cui gli manda, seppur a distanza, i suoi migliori auguri. "Sei l'ottantenne più figo del mondo, ti amo", scrive la conduttrice venete. "Amore mio grande - esordiscesu Instagram - dopo ventuno anni è la prima volta che non siamo assieme ildel tuo. Ho cercato di raggiungerti a Santo Domingo anche solo per unma tutto è complicato con questo Covid maledetto…". E ancora: "Sono con te amore e quando tornerai faremo una bellissima festa! ...

