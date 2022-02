Mara Venier, il marito Nicola Carraro compie 80 anni: il post di auguri è tenerissimo (Di martedì 1 febbraio 2022) Mara Venier festeggia il compleanno del marito . Nicola Carraro spegne ottanta candeline mentre si trova a Santo Domingo e la conduttrice, rimasta nella Capitale, gli dedica un tenero post di auguri. ... Leggi su leggo (Di martedì 1 febbraio 2022)festeggia il compleanno delspegne ottanta candeline mentre si trova a Santo Domingo e la conduttrice, rimasta nella Capitale, gli dedica un tenerodi. ...

Advertising

DavidPuente : Sileri non è un over 50 e confessa di non essere vaccinato durante la trasmissione Domenica In di Mara Venier? No!… - LagnaLibera : @OcaHokuto Immaginati Mara Venier nell'arduo compito di spiegarti che pensavi di esserti scopato una e invece è lei… - PasqualeMarro : #MaraVenier perde il controllo, sui social: “Vaffanc**o…” - franco_sala : RT @effetronky: @giampiero661MJ @PrestaLucio @StefanoColetta2 @tommasobenocci @RuggMarzia @robertachellini @franco_sala @paoloigna1 @Clelia… - eleonoradaniele : RT @storie_italiane: 'Se vinco Sanremo mi vedrete da Mara Venier in costume da bagno' oggi a #storieitaliane una scatenata @iva_zanicchi co… -