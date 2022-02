Mani pulite | morto Rocco Stragapede il poliziotto e braccio destro di Antonio Di Pietro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 febbraio 2022) Era sempre presente durante tutti gli interrogatori diDi. Negli anni diera ilpiù vicino all’allora pm di Milano che indagava su corruzione e falsi in bilancio. Un rapporto quasi simbiotico tra l’inquirente e l’investigatore. Audizione dopo audizione, come ha raccontato anche l’investigatore in una intervista televisiva, si resero conto di essere sul punto di scoperchiare qualcosa di veramente grosso. L’agente, che era finito nella squadra di polizia giudiziari di Dial rientro in servizio dopo essere stato ferito a une a una spalla, èa 72 anni. Da anni combatteva contro la Sla, una malattia a cui non si era arreso in nessun momento. Tanto ...