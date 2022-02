Manchester United | la Nike sospende l’accordo con Greenwood

(Di martedì 1 febbraio 2022) Mason, il giocatore accusato di stupro e di aggressione dalla sua ex fidanzata, è stato isolato da colleghi e sponsor. Laha deciso dire la partnership commerciale stipulata col calciatore. Molti dei suoi compagni allo, da Ronaldo a De Gea, da Rashford a Pogba, hanno smesso di seguirlo sui social. Ma non solo: tanti tifosi hanno chiesto il rimborso delle magliette col suo nome al megastore dell’Old Trafford. Ilha rimosso tutto il merchandising collegato adai negozi, online e non solo. Il suo nome è stato perfino cancellato dall’elenco presente sul sito ufficiale del club. SportFace.

Dopo l'arresto per stupro in seguito alle accuse della ex fidanzata, il Manchester United ritira il suo merchandising È ovviamente lunga, oltre che devastante, l'onda che ha seguito l'arresto di Mason Greenwood dopo le gravissime accuse di stupro e di aggressione da parte ... Molti dei suoi compagni allo United, da Ronaldo a De Gea, da Rashford a Pogba, hanno smesso di seguirlo sui social. Ma non solo: tanti tifosi hanno chiesto il rimborso delle magliette col suo nome al ...