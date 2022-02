Malattie rare, parte tram UNIAMO per campagna sensibilizzazione (Di martedì 1 febbraio 2022) "Oggi inauguriamo il tram che porterà in giro per tutto il mese di febbraio i colori della Giornata delle Malattie rare. La campagna di UNIAMO è completamente innovativa e rappresenta il viaggio che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) "Oggi inauguriamo ilche porterà in giro per tutto il mese di febbraio i colori della Giornata delle. Ladiè completamente innovativa e rappresenta il viaggio che ...

Advertising

Affaritaliani : Malattie rare, parte tram UNIAMO per campagna sensibilizzazione - zazoomblog : Malattie rare DAmato: Lazio in prima fila in tutela malati - #Malattie #DAmato: #Lazio #prima - AnsaRomaLazio : A Roma un tram per far conoscere malattie rare e come curarle. Anche a Milano. Sileri, fatto testo unico ora decret… - MarisaLevi1 : RT @paolabinetti: ?? Nel nostro Paese c'è una situazione paradossale. Legge sulle malattie rare e sulla disabilità, già approvate da diverse… - paolabinetti : ?? Nel nostro Paese c'è una situazione paradossale. Legge sulle malattie rare e sulla disabilità, già approvate da d… -