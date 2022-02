Lulù si scaglia contro il Grande Fratello | “è vergognoso”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 febbraio 2022) Lulu Selassiè sila produzione del GF Vip. Ecco le dure critiche della concorrente Al termine della puntata,Selassiè siil! La princess taccia la produzione di aver fatto favoritismi in passato nei confronti di Aldo e Alex e si pronuncia sulla presenza dell’attore in studio: “èlo mettono sempre in prima fila chissà perché… Fossi stata io a scegliere non lo avrei proprio farti entrare in studio. È uscito infrangendo le regole però a lui tutto è concesso…”. Tornando ai provvedimenti disciplinari presi dalla produzione, invece,ribadisce che sia Aldo che Alex fumavano liberamente ovunque, persino in camera da letto e in piscina. Poi, aggiunge che è inammissibile non ...