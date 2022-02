Lulù Selassié, già gli occhi a cuore per la sorpresa di Manuel Bortuzzo a San Valentino (Di martedì 1 febbraio 2022) Una settimana fa esatta Lulù Selassié salutava Manuel Bortuzzo. Sapeva che lo sportivo e ormai suo fidanzato avrebbe lasciato il GF Vip 6 e anche se si sono lasciati con la promessa di una convivenza non appena il reality finirà la princess non fa che pensare a lui. E viceversa. L’ex gieffino l’ha anche confermato nel salotto di Verissimo: “Inizialmente avevo paura, mi sono fatto problemi quando bisognava lasciare andare solo il cuore. Lulù mi manca, sono innamorato – ha detto a Silvia Toffanin – È raro trovare un’anima così pura. La cosa più bella che mi ha regalato sono i suoi sguardi e la voglia che ha di starmi vicino. Mi ha ridato l’energia per rimettermi in gioco”. Lulù Selassié e la sorpresa per San ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Una settimana fa esattasalutava. Sapeva che lo sportivo e ormai suo fidanzato avrebbe lasciato il GF Vip 6 e anche se si sono lasciati con la promessa di una convivenza non appena il reality finirà la princess non fa che pensare a lui. E viceversa. L’ex gieffino l’ha anche confermato nel salotto di Verissimo: “Inizialmente avevo paura, mi sono fatto problemi quando bisognava lasciare andare solo ilmi manca, sono innamorato – ha detto a Silvia Toffanin – È raro trovare un’anima così pura. La cosa più bella che mi ha regalato sono i suoi sguardi e la voglia che ha di starmi vicino. Mi ha ridato l’energia per rimettermi in gioco”.e laper San ...

