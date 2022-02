Lombardia: investimento di 22 mln in tre anni per 6mila comunità energetiche (Di martedì 1 febbraio 2022) Milano, 1 feb. (Adnkronos) - Un investimento regionale iniziale di 22 milioni di euro per avviare la realizzazione di una rete diffusa di impianti di produzione e accumulo energetico che servirà i fabbisogni di abitazioni private, aziende, ospedali, scuole ed enti locali, riducendo i costi energetici a carico degli utilizzatori. Con l'obiettivo di far sorgere in Lombardia entro i prossimi cinque anni 6mila comunità energetiche generando un incremento di potenza fotovoltaica installata pari a quasi 1.300 Megawatt, corrispondente al raggiungimento di un terzo dell'obiettivo di sviluppo del fotovoltaico entro il 2030. A illustrare numeri e programmi è stato in Consiglio regionale della Lombardia Gabriele Barucco (Forza Italia), relatore del progetto di legge di promozione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Milano, 1 feb. (Adnkronos) - Unregionale iniziale di 22 milioni di euro per avviare la realizzazione di una rete diffusa di impianti di produzione e accumulo energetico che servirà i fabbisogni di abitazioni private, aziende, ospedali, scuole ed enti locali, riducendo i costi energetici a carico degli utilizzatori. Con l'obiettivo di far sorgere inentro i prossimi cinquegenerando un incremento di potenza fotovoltaica installata pari a quasi 1.300 Megawatt, corrispondente al raggiungimento di un terzo dell'obiettivo di sviluppo del fotovoltaico entro il 2030. A illustrare numeri e programmi è stato in Consiglio regionale dellaGabriele Barucco (Forza Italia), relatore del progetto di legge di promozione ...

Advertising

radiolombardia : #Energia #Lombardia Un investimento regionale iniziale di 22 milioni con l’obiettivo di far sorgere entro i prossim… - MassimoSertori_ : RT @ConsLomb: Seimila #comunitàenergetiche in #Lombardia entro i prossimi 5 anni con un investimento regionale iniziale di 22 milioni di eu… - WalterTodaro : RT @ConsLomb: Seimila #comunitàenergetiche in #Lombardia entro i prossimi 5 anni con un investimento regionale iniziale di 22 milioni di eu… - ConsLomb : Seimila #comunitàenergetiche in #Lombardia entro i prossimi 5 anni con un investimento regionale iniziale di 22 mil… - PoliticaPerJekj : @Angeloman70 (2/...) rimangono nella prima azienda max 4 anni perché hanno possibilità di aumentare RAL e livello d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia investimento Lombardia, nascono le comunità energetiche Un investimento regionale iniziale di ventidue milioni di euro per avviare la realizzazione di una ... Con l'obiettivo di far sorgere in Lombardia entro i prossimi cinque anni 6mila comunità energetiche ...

Ricerca, Italia 20esima in Europa per livelli di digitalizzazione Nonostante la spinta della pandemia, gli importanti piani di investimento messi in campo e i risultati nelle piattaforme abilitanti come SPID, ANPR, PagoPA o l'... pari a 50), seguita da Lombardia, con ...

Lombardia: investimento di 22 mln in tre anni per 6mila comunità energetiche Il Tempo Lombardia: investimento di 22 mln in tre anni per 6mila comunità energetiche Milano, 1 feb. (Adnkronos) - Un investimento regionale iniziale di ... Con l’obiettivo di far sorgere in Lombardia entro i prossimi cinque anni 6mila comunità energetiche generando un ...

Lombardia accelera sulla ripresa economica Regione Lombardia intensifica il suo impegno nel sostegno alle imprese ... è quella di, da un lato, continuare a investire risorse economiche significative e dall’altro introdurre una nuova strategia ...

Unregionale iniziale di ventidue milioni di euro per avviare la realizzazione di una ... Con l'obiettivo di far sorgere inentro i prossimi cinque anni 6mila comunità energetiche ...Nonostante la spinta della pandemia, gli importanti piani dimessi in campo e i risultati nelle piattaforme abilitanti come SPID, ANPR, PagoPA o l'... pari a 50), seguita da, con ...Milano, 1 feb. (Adnkronos) - Un investimento regionale iniziale di ... Con l’obiettivo di far sorgere in Lombardia entro i prossimi cinque anni 6mila comunità energetiche generando un ...Regione Lombardia intensifica il suo impegno nel sostegno alle imprese ... è quella di, da un lato, continuare a investire risorse economiche significative e dall’altro introdurre una nuova strategia ...