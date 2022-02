L’occupazione femminile tocca il 50,5%. Bonetti applaude: “è la quota più alta di sempre” (Di martedì 1 febbraio 2022) L’anno appena trascorso si conclude con un dato positivo: L’occupazione femminile sale al 50,5%: la quota più alta di sempre. Il rialzo a dicembre 2021, come fa sapere l’Istat, è di 54mila occupate rispetto al mese prima e di 377mila occupate in più rispetto al 2020. Un dato a cui plaude la ministra alle Pari Opportunità Elena Bonetti, parlando del dato più alto nella storia d’Italia: “Dopo il crollo delL’occupazione femminile del 2020, l’anno del Governo Draghi ha segnato un rapidissimo recupero ai livelli pre-pandemia. E oggi Istat certifica, per dicembre 2021, un tasso di occupazione femminile al 50.5%, un dato mai così alto nella nostra storia”, ha scritto la ministra su Facebook. La scelta di investimento sul lavoro delle donne è ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 1 febbraio 2022) L’anno appena trascorso si conclude con un dato positivo:sale al 50,5%: lapiùdi. Il rialzo a dicembre 2021, come fa sapere l’Istat, è di 54mila occupate rispetto al mese prima e di 377mila occupate in più rispetto al 2020. Un dato a cui plaude la ministra alle Pari Opportunità Elena, parlando del dato più alto nella storia d’Italia: “Dopo il crollo deldel 2020, l’anno del Governo Draghi ha segnato un rapidissimo recupero ai livelli pre-pandemia. E oggi Istat certifica, per dicembre 2021, un tasso di occupazioneal 50.5%, un dato mai così alto nella nostra storia”, ha scritto la ministra su Facebook. La scelta di investimento sul lavoro delle donne è ...

Advertising

zazoomblog : In Italia l’occupazione femminile tocca il 505%. La minisrra Bonetti applaude: “la quota più alta di sempre” -… - Luce_news : In Italia l’occupazione femminile tocca il 50,5%. La ministra Bonetti applaude: “la quota più alta di sempre” - kastalrogo : ...oggi le ochette e gli oconi #tg1 esultano per l'occupazione femminile (ma il fariseo Financial Time ci ammonisc… - elena_bi_ : @pippo_campiotti …E al tg hanno appena affermato che l’occupazione è in forte crescita. Grazie soprattutto al lavor… - GFScavuzzo : Costruire mense scolastiche e tenere aperte le scuole tutto il giorno con attività extra, soprattutto al Sud, signi… -