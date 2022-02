LIVE – Stella Rossa-Olimpia Milano 8-7 | Eurolega 2021 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 1 febbraio 2022) Latestuale diBelgrado-AX Armani Exchange, valida come 24esima giornata didi. La formazione serba ha ottenuto una vittoria nell’ultimo incontro, e vuole trovare altri due punti per rilanciare le proprie ambizioni in chiave passaggio al turno successivo. Da canto suo, l’conta su una striscia di due vittorie esterne consecutive. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di martedì 1 febbraio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INRISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA: CALENDARIO COMPLETO...