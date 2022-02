LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 57-63 | Eurolega basket 2022 in DIRETTA | quinto successo consecutivo per i milanesi

(Di martedì 1 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Nuovo appuntamento per l’giovedì sera in casa contro il Fenerbahce. Diciotto punti per Malcolm Delaney e doppia doppia sfiorata per Ben Bentil (12 punti e 9 rimbalzi). Allanon bastano i 13 punti di Hollins e Kalinic. Quinta vittoria consecutiva diin! Altroimportante per la squadra di Messina che si conferma in terza posizione e resta a contatto con la coppia di testa. FINISCE QUI! VINCE63-57 A BELGRADO! Fallo su Hall. Dieci secondi alla fine e si può ormai dire cheha vinto. Hines perde palla, ma subito dopo la perde anche Mitrovic. 23 ...

Hall e la tripla di Delaney sul 24° secondo sono la minifuga dell'Armani 12-18 con 5'42", timeout Stella Rossa. Kalinic perde palla, Delaney vola in contropiede ma cade in terra battendo la testa dopo ...
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. Nuovo appuntamento per l'Olimpia giovedì sera in casa contro il Fenerbahce. Diciotto punti per Malco ...