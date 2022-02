LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 31-37 | Eurolega basket 2022 in DIRETTA | atmosfera bollente a Belgrado

(Di martedì 1 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39-44 Kalinic mette il libero supplementare. 38-44 Kalinic segna con il fallo di Tarczewski. 36-44 Magia di Hines sulla testa di Kuzmic. Tre minuti a fine terzo quarto. 36-42 Kalinic replica immediatamente dall’arco. 33-42 DELAAAAAANEYYYY ANCORAAAAAA! 33-39 Kuzmic sfrutta i centimetri e trova la retina. 31-39 Hines con due fondamentali punti al tabellone. 31-37 Tripla di Hollins del -6. 28-37 Delaney con l’arresto e tiro vincente. 28-35 Hollins ruba palla e segna facile in contropiede. 24-35 DELANEEEEEEEEEYYYYY TRIPLAAAAAAAA! Vantaggio sopra la doppia cifra per. 24-32 Un solo libero per Markovic. 23-32 Hall buca la difesa esul +9. 23-30 Finalmente anche Hines segna i suoi primi due punti. 23-28 Hall apre il secondo tempo con la penetrazione al ferro. SI ...

Hall e la tripla di Delaney sul 24° secondo sono la minifuga dell'Armani 12-18 con 5'42", timeout Stella Rossa. Kalinic perde palla, Delaney vola in contropiede ma cade in terra battendo la testa dopo ...
BASKET, EUROLEGA - Dopo essersi ripresa il terzo posto in solitaria con una striscia di quattro vittorie consecutive, l'AX Armani Exchange Milano affronta ...