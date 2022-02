LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 23-26 | Eurolega basket 2022 in DIRETTA | si sblocca l’attacco milanese

(Di martedì 1 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO! Atmosfera caldissima a Belgrado, ma, nonostante le difficoltà offensive del primo quarto, è avanti di tre punti all’intervallo. 8 punti per Delaney e Bentil. 23-26 Kuzmic segna praticamente sulla sirena. 21-26 2/2 di Kalinic dalla lunetta. 19-26 DELANEEEEEEEY!PROVA AD ALLUNGARE! 19-23 BENTIIIIIIL! TRIPLAAAAAAA! 19-20 Schiacciata di Dobric e Messina chiama timeout. 17-20 Dobric con due facili punti al tabellone. Tre minuti all’intervallo. 15-20 Tripla di Kalinic che riporta sotto la. Delaney resta a terra dopo un bruttissimo colpo con la testa sul parquet. Davvero violentissima la caduta dell’americano, che finisce negli spogliatoi. 12-20 Delaney vola in contropiede e trova la via del ...

BASKET, EUROLEGA - Dopo essersi ripresa il terzo posto in solitaria con una striscia di quattro vittorie consecutive, l'AX Armani Exchange Milano affronta ...L'AX Armani Exchange Milano sarà ospite questa sera del Crvena Zvezda: palla a due alle 19:00. QUI CRVENA ZVEZDA. 8 vittorie in 20 partite per i serbi che nell'ultimo ...