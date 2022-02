LIVE – Juventus | Vlahovic in conferenza stampa | la presentazione DIRETTA

Advertising

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di presentazione di Vlahovic! LIVE su @JuventusTV: - tvdellosport : ?? È il giorno di Dusan #Vlahovic: alle ore 11:30 live su #Sportitalia, canale 60 del DTT, la conferenza di presenta… - juventusfc : Niente pause per #TuttiPazziPerlaJuve! Siamo LIVE ?? su @Twitch_Italy ?? - alessio_lento : RT @GiokerMusso: ??????? #Juventus - #Vlahovic LIVE alla domanda di @calciomercatoit : 'La numero 7 di Ronaldo? Non rappresenta niente per me,… - marialuigiazzz : RT @juventusfc: Inizia la conferenza stampa di presentazione di Vlahovic! LIVE su @JuventusTV: -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Juventus

... Turris e Latina corsari! RISULTATI SERIE C, RECUPERO 21GIORNATA GIRONE A Ore 14.30 Legnago Salus Lecco Pergolettese Padova Pro Patria Trento Pro Vercelli Pro Sesto TriestinaU23 Ore 18.00 ...Ai possibili colpi da mettere a segno per rendere ancora più forte laTottenham had a busy day, with Juventus duo Dejan Kulusevski and Rodrigo Bentancur becoming the first signings of the Antonio Conte era, while Tanguy Ndombele completed his return to Lyon on loan, ...E' il giorno della presentazione di Dusan Vlahovic alla Juventus. Il pezzo pregiato di questo mercato di gennaio che ha visto la Juventus grande protagonista. Il suo arrivo ha scatenato l ...