L’infezione tra sì vax…

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ci avete segnalato sempre con più insistenza articoli come quello pubblicato su La Verità a firma Patrizia Floder Reitter che titola: Report Iss,tra sì vax corre O come quello pubblicato sul blog di Porro qualche giorno fa: Sorpresa sulla terza dose: cosa dicono i numeri Articoli dove si sostiene che siano maggiori le infezioni tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati. Scrive La Verità: Nel periodo 24 dicembre 2021-23 gennaio 2021 ma è una svista, ovviamente intendeva 22, ma in redazione l’attenzione è bassa su questi errori, figuriamoci su quelli più gravi ndmaicolengel, sei i casi di Covid-19 tra i non vaccinati sono stati 703.732 e 127.478 tra coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale, nei bivaccinati da più di 120 giorni i contagi sono stati 1.544.092 e 640.805 tra quelli immunizzati da meno tempo. Non sono messi meglio i cittadini con ...