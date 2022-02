Letizia di Spagna conquista il Palazzo imperiale tra perle e diamanti

Leggi su dilei

(Di martedì 1 febbraio 2022)diVienna con un nuovo cappotto oversize di Carolina Herrera, il maxi abito in principe di Galles e in via del tutto eccezionale un paio di preziosissimi orecchini cone Felipe disono partiti per un brevissimo viaggio nella capitale austriaca, appena un giorno in cui concentrare numerosi impegni. E la Reina ha incantato tutti presentandosi con un potente look, studiato nei minimi dettagli, ideale per tutti gli impegni che è chiamata ad affrontare.di, il nuovo cappotto di Carolina Herrera Si inizia dal nuovo cappotto nero di Carolina Herrera, dai volumi ampi, come è di tendenza quest’inverno: forma svasata, monopetto, scollo a V. Per ripararsi dal freddo ...