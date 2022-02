L'eterno ritorno di Nancy Pelosi (Di martedì 1 febbraio 2022) Nonostante gli ottant’anni, ha deciso di ricandidarsi. La Speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha recentemente annunciato l’intenzione di scendere in campo per la riconferma in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo novembre. “Mi candido per la rielezione al Congresso e cerco rispettosamente il vostro sostegno”, ha dichiarato in un videomessaggio postato su Twitter. “Vi sarei molto grata per questo”, ha aggiunto. La diretta interessata non ha invece reso noto se in caso di (probabile) riconferma abbia intenzione di ricandidarsi anche come Speaker: incarico che assunse per la prima volta nel 2007. A dire il vero, tre anni fa aveva annunciato che quello in corso sarebbe stato il suo ultimo mandato come numero uno della Camera. Tuttavia, come notato anche dalla Cnn, non è affatto chiaro se abbia realmente intenzione di mantenere questo impegno. ... Leggi su panorama (Di martedì 1 febbraio 2022) Nonostante gli ottant’anni, ha deciso di ricandidarsi. La Speaker della Camera,, ha recentemente annunciato l’intenzione di scendere in campo per la riconferma in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo novembre. “Mi candido per la rielezione al Congresso e cerco rispettosamente il vostro sostegno”, ha dichiarato in un videomessaggio postato su Twitter. “Vi sarei molto grata per questo”, ha aggiunto. La diretta interessata non ha invece reso noto se in caso di (probabile) riconferma abbia intenzione di ricandidarsi anche come Speaker: incarico che assunse per la prima volta nel 2007. A dire il vero, tre anni fa aveva annunciato che quello in corso sarebbe stato il suo ultimo mandato come numero uno della Camera. Tuttavia, come notato anche dalla Cnn, non è affatto chiaro se abbia realmente intenzione di mantenere questo impegno. ...

