L’energia sociale che serve mettere in campo per la scuola e il lavoro (Di martedì 1 febbraio 2022) La battaglia contro l’abbandono scolastico da noi è storica, complici la geografia complicata e la frammentazione amministrativa. I dati comune per comune, elaborati da Regione Lombardia sulla base di quanto disponibile, il censimento 2011, danno per Bergamo capoluogo il 9,3% di uscita precoce dalla scuola della popolazione 15-24 anni con licenza media che non frequenta nessun tipo di corso di istruzione o professionale, contro un 73,98 di diplomati adulti calcolati sull’anagrafe 2015 nella fascia di cittadini fra i 25 e i 64 anni. Per quel che vale (perché i numeri assoluti delle popolazioni comunali sono molto diversi), la percentuale provinciale complessiva con quei dati risulterebbe intorno al 17,6%, con punte largamente superiori al 40% in piccoli comuni montani e intorno al 12-15% nei grandi comuni della pianura. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 1 febbraio 2022) La battaglia contro l’abbandono scolastico da noi è storica, complici la geografia complicata e la frammentazione amministrativa. I dati comune per comune, elaborati da Regione Lombardia sulla base di quanto disponibile, il censimento 2011, danno per Bergamo capoluogo il 9,3% di uscita precoce dalladella popolazione 15-24 anni con licenza media che non frequenta nessun tipo di corso di istruzione o professionale, contro un 73,98 di diplomati adulti calcolati sull’anagrafe 2015 nella fascia di cittadini fra i 25 e i 64 anni. Per quel che vale (perché i numeri assoluti delle popolazioni comunali sono molto diversi), la percentuale provinciale complessiva con quei dati risulterebbe intorno al 17,6%, con punte largamente superiori al 40% in piccoli comuni montani e intorno al 12-15% nei grandi comuni della pianura.

Advertising

Angelo16602846 : L'aumento delle bollette rischia di rovinarci,ma noi non estraiamo il gas che abbiamo, non produciamo energia ma l'… - Gazzetta5G : RT @StartMagNews: #Saipem prevede che il bilancio 2021 avrà perdite superiori a un terzo del capitale sociale. Male #Ebitda e ricavi. Ecco… - StartMagNews : #Saipem prevede che il bilancio 2021 avrà perdite superiori a un terzo del capitale sociale. Male #Ebitda e ricavi.… - AbracaBarna : @aledenicola Dunque: spread in salita; situazione sanitaria fuori controllo; costo energia esploso; riforma del cat… - QuelloKeSbrocca : @stefanobellelli all'interno dell'attuale organizzazione sociale, senza fare alcuna rivoluzione, una propria infras… -

Ultime Notizie dalla rete : L’energia sociale L'energia sociale che serve mettere in campo per la scuola e il lavoro L'Eco di Bergamo