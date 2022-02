Legge elettorale | Segni a Letta | “Enrico non lo fare | proporzionale ci porta al disastro”

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il Pd è nato come partito a vocazione maggioritaria e vorrei che, che già era un esponente imnte ai tempi del Mattarellum, mi spiegasse come si concilia ilcon l’esigenza di dare un governo stabile all’Italia tra un anno”. Se lo chiede Mario, ‘padre’ del maggioritario e promotore dei referendum che a inizio anno Novanta sancirono di fatto la nascita della Seconda Repubblica, parlando con l’Adnkronos.però la settimana surreale del Colle e la deflagrazione delle coalizioni, in modo plateale del centrodestra, non richiedono forse un ripensamento delle regole del gioco? “La macchina in realtà si è rotta non oggi ma da anni: nel 2006 con il Porcellum. Quello è stato l’atto con cui la classe politica ha rotto il meccanismo aperto ...

Tutti questi sarebbero fuori dal Parlamento se la soglia di sbarramento dell'eventuale nuovafosse - come da ipotesi che circolano in questi giorni - al 4 per cento. Leggi Anche ...... 'Diventerà bellissima', 'si è stabilito sin d'ora un rapporto di costante consultazione - si... in un clima di serenità, la prossima sfidache non può non vedere riconfermata in ...Roma, 1 feb. (askanews) - Il Rosatellum ha fallito. Ora è il momento di rimettere mano alla legge elettorale. Ne è convinto il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, ed ...Questo lo si ottiene per l’appunto, attraverso la nuova legge elettorale di tipo proporzionale con lo sbarramento almeno al 5%, che la chiameranno per esempio modello tedesco, francese etc…. termine ...