Legge elettorale | Segni a Letta | “Enrico non lo fare | proporzionale ci porta al disastro”

(Adnkronos) – "Il Pd è nato come partito a vocazione maggioritaria e vorrei che Enrico Letta, che già era un esponente importante ai tempi del Mattarellum, mi spiegasse come si concilia il proporzionale con l'esigenza di dare un governo stabile all'Italia tra un anno". Se lo chiede Mario Segni, 'padre' del maggioritario e promotore dei referendum che a inizio anno Novanta sancirono di fatto la nascita della Seconda Repubblica, parlando con l'Adnkronos. Segni però la settimana surreale del Colle e la deflagrazione delle coalizioni, in modo plateale del centrodestra, non richiedono forse un ripensamento delle regole del gioco? "La macchina in realtà si è rotta non oggi ma da anni: nel 2006 con il Porcellum. Quello è stato l'atto con cui la classe politica ha rotto il meccanismo ...

