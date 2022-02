Lega Serie A, Dal Pino si dimette oggi: il motivo di questa decisione (Di martedì 1 febbraio 2022) Paolo Dal Pino si dimetterà oggi dalla presidenza della Lega Serie A: il motivo Paolo Dal Pino, come riportato dall’ANSA, si dimetterà oggi dalla carica di presidente della Lega Serie A. La decisione verrà ufficializzata tramite una lettera. Alla base della scelta di Dal Pino, alla guida del campionato italiano da due anni, la sua volontà di trasferirsi definitivamente con la famiglia negli USA per vivere negli States. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Paolo Dalsiràdalla presidenza dellaA: ilPaolo Dal, come riportato dall’ANSA, siràdalla carica di presidente dellaA. Laverrà ufficializzata tramite una lettera. Alla base della scelta di Dal, alla guida del campionato italiano da due anni, la sua volontà di trasferirsi definitivamente con la famiglia negli USA per vivere negli States. L'articolo proviene da Calcio News 24.

