Lega, il giallo della foto di gruppo pubblicata da Salvini: le mascherine sono state aggiunte con Photoshop? (Di martedì 1 febbraio 2022) Una gaffe maldestra mette un post di Matteo Salvini sotto i riflettori dei social. Il segretario della Lega ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto che ritrae la squadra leghista della Regione Lombardia, ma zoomando su alcuni volti – tra cui quello dello stesso Salvini – si nota qualcosa di strano: da alcune mascherine anti Covid spuntano le sagome dei visi. Come ha scritto Dagospia, la spiegazione più probabile è che il grafico abbia “procurato” alla buona delle mascherine di alcuni dei presenti. Una mancanza che, se emersa, avrebbe rivelato un assembramento non in linea con le regole anti Covid. Il dubbio resta, ma non ci è voluto molto prima che su Twitter salisse in tendenza l’hashtag Photoshop. January 31, 2022 ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) Una gaffe maldestra mette un post di Matteosotto i riflettori dei social. Il segretarioha pubblicato sul suo profilo Twitter unache ritrae la squadra leghistaRegione Lombardia, ma zoomando su alcuni volti – tra cui quello dello stesso– si nota qualcosa di strano: da alcuneanti Covid spuntano le sagome dei visi. Come ha scritto Dagospia, la spiegazione più probabile è che il grafico abbia “procurato” alla buona delledi alcuni dei presenti. Una mancanza che, se emersa, avrebbe rivelato un assembramento non in linea con le regole anti Covid. Il dubbio resta, ma non ci è voluto molto prima che su Twitter salisse in tendenza l’hashtag. January 31, 2022 ...

Advertising

francoF23007250 : @borghi_claudio Grande Borghi! Avevamo portato la Lega al 34/36% quando era nel.governo giallo/verde e oggi grazie… - EmilioRavizza : Salvinello Da lega Nord Mattarella non è il mio presidente A lega italia Centro-destra A verde giallo A Papeete A o… - gioalbarosa : Vecchione, Burke e lo IOR: la rete segreta di Giuseppe Conte che creò l'asse con la Lega - Il Riformista COME UN G… - FiammettaModena : @Andesa63 @DonatoRobilotta @S_Giacomoni @forza_italia @GruppoFICamera @FI_Toscana @ilmessaggeroit @MazzettiErica… - AnnaStramigioli : @anna29723176 Perché lui è un frontman, ma non 'comanda' nulla. La Lega è sempre la stessa, si stava esaurendo, poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega giallo Lega, il giallo della foto di gruppo pubblicata da Salvini: le mascherine sono state aggiunte con Photoshop? Open Giallo a Ferrara, trovata morta nel letto a 36 anni: si indaga per omicidio colposo Circostanze che aprono una serie di quesiti che potrebbero spiegare la tragedia, legati ad un eventuale aggravamento delle sue condizioni, ai farmaci che avrebbe o non avrebbe assunto o ad una ...

La Lega Serie A e la guerra di carte bollate (e potere) con la Figc: cosa c'è dietro l'addio del presidente Dal Pino e cosa c'entra Lotito Il pallone italiano è di nuovo nel caos . Da Milano, giurano che si tratti di una scelta di vita : Dal Pino si trasferisce negli Stati Uniti , dove lavora e l'azienda di cui è amministratore delegato ...

Circostanze che aprono una serie di quesiti che potrebbero spiegare la tragedia, legati ad un eventuale aggravamento delle sue condizioni, ai farmaci che avrebbe o non avrebbe assunto o ad una ...Il pallone italiano è di nuovo nel caos . Da Milano, giurano che si tratti di una scelta di vita : Dal Pino si trasferisce negli Stati Uniti , dove lavora e l'azienda di cui è amministratore delegato ...