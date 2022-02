Le mascherine aggiunte con Photoshop nella foto di Salvini con la squadra della Lega Lombardia (Di martedì 1 febbraio 2022) Sembra quasi troppo fake per essere vero. nella giornata di ieri Matteo Salvini ha pubblicato una fotografia sul suo profilo ufficiale che lo ritrae in mezzo ai colleghi della Lega in Regione Lombardia – compreso Attilio Fontana, presidente della regione – ma questa foto ha qualcosa di veramente strano. Sui social tutti hanno cominciato, infatti, a fare zoom sui visi delle persone presenti in foto rivelando quello che sembra il grottesco risultato del lavoro di un grafico non capace di utilizzare Photoshop. La storia della foto Lega mascherine Photoshop è stata notata dal popolo social portando Photoshop in cima tra i ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 febbraio 2022) Sembra quasi troppo fake per essere vero.giornata di ieri Matteoha pubblicato unagrafia sul suo profilo ufficiale che lo ritrae in mezzo ai colleghiin Regione– compreso Attilio Fontana, presidenteregione – ma questaha qualcosa di veramente strano. Sui social tutti hanno cominciato, infatti, a fare zoom sui visi delle persone presenti inrivelando quello che sembra il grottesco risultato del lavoro di un grafico non capace di utilizzare. La storiaè stata notata dal popolo social portandoin cima tra i ...

Advertising

fattoquotidiano : La ‘strana’ foto di Salvini con la squadra della Lega in Regione Lombardia: le mascherine di tanti sembrano aggiunt… - Italia_Notizie : La ‘strana’ foto di Salvini con la squadra della Lega in Regione Lombardia: le mascherine di tanti sembrano aggiunt… - giornalettismo : La sola certezza nella storia delle #mascherine aggiunte con Photoshop nella foto con il team della #Lega è che lo… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: La ‘strana’ foto di Salvini con la squadra della Lega in Regione Lombardia: le mascherine di tanti sembrano aggiunte c… - DigitalixMx : RT @fattoquotidiano: La ‘strana’ foto di Salvini con la squadra della Lega in Regione Lombardia: le mascherine di tanti sembrano aggiunte c… -