Le lacrime di commozione di Damiano dei Maneskin al Festival di Sanremo | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sonodie di enorme soddisfazione quelle diDavid, frontman dei, al termine della seconda esibizione come ospiti deldi: la band romana ha cantato “Coraline” dopo aver esordito con il brano ormai di fama mondiale “Zitti e Buoni”. Pubblico in piedi per loro, prima per ballare e poi per la standing ovation. Dopo 11 mesi “che sembrano ieri”, dice, tornano a scuotere l’Ariston. ledi2022 pic.twitter.com/ped8oIVMRw —week (@star3star3) February 1, 2022 Ledidideialdi ...