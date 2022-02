Le donne e il diritto di voto: senza rossetto nella cabina elettorale (Di martedì 1 febbraio 2022) Una conquista. Il diritto di voto alle donne, o suffragio femminile, ha data di 1 febbraio 1945. Una vittoria recente della storia, da segnare ‘in rosso’ sul calendario. Lo stesso ‘proibito colore’, vietato in quella prima volta nella cabina elettorale. In realtà, nel decreto legislativo n. 23 del 1 febbraio 1945, che conferisce il diritto di voto alle italiane con più di 21 anni, così si leggeva: tranne le prostitute schedate che esercitano “il meretricio fuori dei locali autorizzati”. La mattina del 2 giugno 1946 (le donne italiane votano per la prima volta in occasione del referendum istituzionale monarchia-repubblica) il Corriere della Sera titola: “senza rossetto nella cabina ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Una conquista. Ildialle donne, o suffragio femminile, ha data di 1 febbraio 1945. Una vittoria recente della storia, da segnare ‘in rosso’ sul calendario. Lo stesso ‘proibito colore’, vietato in quella prima volta. In realtà, nel decreto legislativo n. 23 del 1 febbraio 1945, che conferisce ildialle italiane con più di 21 anni, così si leggeva: tranne le prostitute schedate che esercitano “il meretricio fuori dei locali autorizzati”. La mattina del 2 giugno 1946 (le donne italiane votano per la prima volta in occasione del referendum istituzionale monarchia-repubblica) il Corriere della Sera titola: “...

