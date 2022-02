Le barricate dei partiti sulla rimozione di Bastianini Montepaschi il termometro della vera forza di Draghi (Di martedì 1 febbraio 2022) Pd toscano. Poi Leu e Lega. E in arrivo anche, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, la sollevazione dei sindacati con l’interessamento al dossier da parte dei tre segretari generali della Triplice. Che sia il Monte dei Paschi e il cambio al timone della banca più antica del mondo il primo termometro per misurare l’effettiva forza di Mario Draghi nella seconda fase di vita del suo esecutivo rinvigorito sulla carta dalla sconfitta dei partiti sulla partita della presidenza della Repubblica? Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 1 febbraio 2022) Pd toscano. Poi Leu e Lega. E in arrivo anche, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, la sollevazione dei sindacati con l’interessamento al dossier da parte dei tre segretari generaliTriplice. Che sia il Monte dei Paschi e il cambio al timonebanca più antica del mondo il primoper misurare l’effettivadi Marionella seconda fase di vita del suo esecutivo rinvigoritocarta dalla sconfitta deipartitapresidenzaRepubblica? Segui su affaritaliani.it

