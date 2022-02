Le aziende delle energie rinnovabili in rivolta: «Il governo ci punisce per tagliare le bollette» (Di martedì 1 febbraio 2022) Nel decreto Sostegni il governo Draghi ha ideato un meccanismo per calcolare gli extra-profitti che saranno incassati nel 2022 dalle imprese delle rinnovabili (idroelettrico, eolico e solare) per chiederli indietro alle aziende produttrici. E questo perché gli impianti rinnovabili, secondo il governo, beneficiano di un incentivo fisso, cui si aggiungono i proventi della vendita dell’energia in base dell’andamento del mercato a prezzi molto più elevati rispetto a quando è stato definito il livello dell’incentivo. Gli introiti derivati saranno utilizzati per tagliare le bollette al consumatore finale. Ma, racconta oggi Repubblica, le aziende delle rinnovabili sono in rivolta. ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) Nel decreto Sostegni ilDraghi ha ideato un meccanismo per calcolare gli extra-profitti che saranno incassati nel 2022 dalle imprese(idroelettrico, eolico e solare) per chiederli indietro alleproduttrici. E questo perché gli impianti, secondo il, beneficiano di un incentivo fisso, cui si aggiungono i proventi della vendita dell’energia in base dell’andamento del mercato a prezzi molto più elevati rispetto a quando è stato definito il livello dell’incentivo. Gli introiti derivati saranno utilizzati perleal consumatore finale. Ma, racconta oggi Repubblica, lesono in. ...

